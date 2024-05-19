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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نماذج لأسئلة واجابات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، زعم مروجيها أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية والذي يؤديه الطلاب بالمحافظات اليوم الأحد. 

ونشرت جروبات الغش أوراق تشير إلى أسئلة وإجابات، لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظات "الفيوم، وقنا، والقليوبية، والمنيا، والاسكندرية، والشرقية، والدقهلية، وسوهاج".

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية، اليوم،  ماراثون نهاية العام الدراسي 2024/2023.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، شدد في اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية على مواجهة الغش، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير العملية التعليمية للشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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