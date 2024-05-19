اليوم.. الزمالك يسعى للفوز على نهضة بركان للتتويج بالكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه

يسعى فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى الفوز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، عندما يستضيف فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بركان بالمغرب انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين لهدف.

يدخل الزمالك المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز بفارق كبير من الأهداف من أجل التتويج باللقب الأفريقي الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ ٢٠١٩ والذي توج به الفارس الأبيض على حساب نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية، وزيادة الألقاب من الكونفيدرالية، والتأهل لبطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويتسلح الزمالك بعاملي الأرض والجماهير، خاصة أن استاد القاهرة ستمتلئ جنباته بعدما انتهت التذاكر بأكملها فور إعلان موقع حجز التذاكر عن بداية الحجز، وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة بين جماهير القلعة البيضاء لعدم الحصول على تذاكر أو دعوات، والتي شهدت أقبالا كبيرا من الجماهير.

ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة خوزيه جوميز، في استغلال الروح المعنوية المرتفعة التي يعيشها الفريق بعد النتيجة المرضية التي حققها الفريق في لقاء الذهاب، إضافة إلى تحفيز مجلس إدارة لللاعبين برصد مكافأة خاصة، في حال التتويج بالبطولة الأفريقية.

وفرض جوميز على اللاعبين حالة من التركيز الشديد بعدما دخل معسكر مغلق منذ أمس الأول الجمعة، استعدادا للمباراة المصيرية التى يحلم جماهير الزمالك الفوز بها والتتويج باللقب الأفريقي لزيادة ألقاب الفريق أفريقيا إلى ١٤ لقبا قاريا، خاصة أن الفريق فاز من قبل ب 13 لقباً قاريًا بواقع 5 دوري أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقي ولقبين بالأفروآسيوي ولقب بكل من الكونفيدرالية وأبطال الكؤوس.

ومن المتوقع أن يدخل الجهاز الفني المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، ومن أمامه الثاني حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي في قبل الدفاع على أن يتم الدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر وعمر جابر في مركز الظهير الأيمن وفي خط الوسط سيدفع الجهاز الفني بالثنائي نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة على أن يدفع بأحمد حمدي في مركز صانع الألعاب وأحمد مصطفى زيزو وفي مركز الجناح الأيمن ومصطفى شلبي في مركز الجناح الأيمن وسيف الجزير فى مركز رأس الحربة الصريح، على أن يكون هناك أكثر من ورقة رابحة على مقاعد البدلاء منهم سيد عبدالله نيما ويوسف إبراهيم أوباما وسامسون أكينيولا.

بدأ الزمالك مشواره في البطولة بالدور الثاني بالفوز على ارتا سولار بهدفين دون رد في لقاء الذهاب والفوز في لقاء الإياب بأربعة أهداف لهدف، وفي دور المجموعات نجح الزمالك في الفوز على أبو سليم بهدف دون رد ثم الفوز على سوار الغيني بأربعة أهداف دون رد قبل الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، ثم التعادل سلبيا مع الفريق نفسه قبل الفوز على أبوسليم بهدفين لهدف وفي اللقاء الأخير في دور المجموعات لم يحضر فريق سوار الغيني ليحتسب اللقاء لصالح الفارس الأبيض.

وفي نصف نهائي نجح الزمالك في تخطى دريمز الغاني بثلاثية نظيفة خارج الديار، في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي ليتأهل لدور النهائي لمواجهة نهضة بركان والذي استطاع الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في لقاء الذهاب.

وفي المقابل يسعى فريق نهضة بركان إلى تسجيل أهداف للفوز بالمباراة خاصة وأنه يكفيه التعادل فقط للتويج باللقب القاري، للمرة الثالثة في تاريخه، والثأر من الزمالك الذي توج على حسابه في نسخة ٢٠١٩ وحقق الفريق المغربي لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية في مناسبتين سابقتين في عامي 2020 و2022.

ومن المتوقع أن يدخل الفريق المغربي بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني المباراة بتشكيل دفاعي على أمل الحفاظ على نظافة الشباك واللعب على الهجمات المرتدة من أجل خطف أهداف لتسهيل المباراة عليه، خاصة أنه في حال تسجيل أهداف سيلعب الامور على الفارس الأبيض.