ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 19 مايو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3600 جنيه للبيع، و3622 جنيه للشراء. 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3150 جنيه للبيع، و3170 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2700 جنيه للبيع، و 2717 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2106 جنيه للبيع، و 2119 جنيه للشراء .

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25.2 ألف جنيه للبيع، و 25.36 ألف جنيه للشراء.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2414 دولار للبيع، و 2415 دولار  للشراء .

الذهب أسعار الذهب