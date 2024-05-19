اسعار الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 19 مايو 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3600 جنيه للبيع، و3622 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3150 جنيه للبيع، و3170 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2700 جنيه للبيع، و 2717 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2106 جنيه للبيع، و 2119 جنيه للشراء .

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25.2 ألف جنيه للبيع، و 25.36 ألف جنيه للشراء.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2414 دولار للبيع، و 2415 دولار للشراء .