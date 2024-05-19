"إكسترا نيوز": مصر تتحرك بشكل متزامن مع كل القضايا الخاصة بفلسطين

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، وذكر التقرير أنه على عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمى، انطلاقا من مسئوليتها دائما إزاء أمن واستقرار المنطقة، ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف التقرير أن مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزامن مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطينى، حيث نجحت دائما فى الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التى تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التى تتخذها إسرائيل فى القدس مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، على رأسها حق العود للاجئين.

تابع التقرير، المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات فى مواجهة التصعيد الإسرائيلى على رأسها رفض أى عملية عسكرية فى قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج، ورفض مساعى تصفية القضية الفلسطينية، على حساب مصر أو أى دولة أخرى.