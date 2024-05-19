قرار من النيابة ضد عصابة أجنبية سرقت شنطة دولارات من رجل أعمال في السلام

أمرت نيابة السلام، بإحالة 4 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من رجل أعمال بمنطقة السلام للمحاكمة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) من (شريك بمصنع أحذية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ) بدائرة القسم ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

