ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

قرار من النيابة ضد عصابة أجنبية سرقت شنطة دولارات من رجل أعمال في السلام

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة السلام، بإحالة 4 أشخاص  لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من رجل أعمال بمنطقة السلام للمحاكمة .
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) من (شريك بمصنع أحذية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ) بدائرة القسم ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"-  مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

السلام نيابة السلام مديرية أمن القاهرة عين شمس قسم شرطة المرج المرج قسم شرطة عين شمس السرقة