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الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، الأوضاع في غزة، وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.


واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في الظهران بالمملكة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.. كما تطرقا إلى الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الأوضاع في غزة