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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

المطران حسام نعوم يشارك بخدمة الشركة المقدسة في "العلية" بيت القدّيس مرقس

المطران حسام نعوم
المطران حسام نعوم
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احتفل المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس  بخدمة الشّركة المقدّسة في كنيسة العليّة - بيت القدّيس مرقس -  القدس ، وذلك عشيّة عيد العنصرة مساء أمس السبت بمشاركة كهنة كاتدرائية القدّيس جورج وبعض ضيوف المطرانيّة. 

شارك بالحضور المطران مار انتيموس جاك يعقوب، النّائب البطريركيّ للسّريان الأرثوذكس وأسقف أبرشيّة القدس والأردن وسائر الدّيار المقدّسة، الذي رحّب برئيس الأساقفة نعوم والوفد الأنچليكاني، واستقبلهم بعد خدمة القدّاس في ديوان الدّير للضّيافة الكريمة.
 

وشكر المطران نعوم بدوره المطران مار انتيموس يعقوب على الإستقبال وفرصة الإحتفال بالقدّاس في العليّة مرة ثانية.

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