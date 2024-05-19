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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق 10 أكشاك فاكهة بشبرا الخيمة

حريق شبرا الخيمة
حريق شبرا الخيمة
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أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق اندلع في 10 اكشاك للفاكهة والخضار بجوار مدرسة الشيماء، بمنطقة جامع أبو الهنا التابعة لقسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتسبب  الحريق في تفحم الأكشاك، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في 10 اكشاك للخضار والفاكهة بجوار سور مدرسة الشيماء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

اجهزة الأمنية بالقليوبية السيطرة على الحريق انتداب المعمل الجنائي قسم ثان شبرا الخيمة