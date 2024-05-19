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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة لص شقق سكنية بالتجمع الأول إلى المحاكمة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة لص بتهمة سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الاول بأسلوب التسلق، للمحاكمة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة التجمع الاول برئاسة المقدم كريم البحيري،  في إلقاء القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر").

وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.
 

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