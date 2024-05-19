ألسن بني سويف تفوز بالجائزة التشجيعية في مسابقة "جسر اللغة الصينية الدولية"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فوز كلية الألسن، بالجائزة التشجيعية في مسابقة جسر اللغة الصينية الدولية في دورتها الثالثة والعشرين، والتي تقام سنويا على مستوى أقسام اللغة الصينية بالجامعات المصرية، برعاية السفارة الصينية بالقاهرة، ومركز كونفشيوس بجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، والتي نظمها نادي جسر اللغة الصينية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن ، والدكتورة شيماء كمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة هبة محمد فوزي رئيس قسم اللغة الصينية.



ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة للطالب زياد حاتم فاروق، الطالب بالفرقة الثانية، بقسم اللغة الصينية، وذلك لفوزه بجائزة المسابقة التشجيعية ‏معرباًعن سعادته لمشاركة طلاب كلية الالسن جامعة بني سويف بهذا النوع من المسابقات. مشيداً بدور إدارة الكلية تحت إشراف الدكتور شريف الجيار وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه لما يبذلونه من جهد في تطوير ورفع مستوى الطلاب.



وأكد على ضرورة تشجيع الطلاب والطالبات على الاستمرار في بذل الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات، وأن الجامعة تفخر بطلاب كلية الألسن وتشجعهم على تحقيق الإنجازات العلمية.