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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 11 ألف طن و821 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 437 شاحنة و97 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000  طن بضائع، 384 شاحنة و3 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا والرياض  ، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 وغادرت  ثلاث سفن هي الرياض ، امل وسينا ،  كما تم تداول 6000 طن بضائع و477 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتىي ، ايلة  وآور . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3060 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الوارد ميناء نويبع موانئ البحر الأحمر