استغاثة عاجلة لمحافظ شمال سيناء بسبب التلوث البيئي خلف مستشفى بئر العبد

قدم أهالي مدينة بئر العبد، استغاثة عاجلة لمحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه تحت عنوان كارثه بيئية مدمرة مصدرها مستشفى بئر العبد النموذجي .

وقال اهالي بئر العبد: انه ومنذ ٧ سنوات وأكثر ومازالت مشكلة تدفق المجاري من مستشفى بئر العبد قائمة مهددة سكان المنطقة بل وسكان مدينه بئر العبد بالكامل بخطر انتشار الاوبئة والامراض والفيروسات خاصة وماتحويه مياه المجاري لمستشفى بئر العبد من مخلفات خطره كما انها مصدر دائم لتكاثر الناموس الذى ينقل الأمراض من شخص إلى آخر.

الامر الذي دفع أهالي بئر العبد لتقديم نداء واستغاثة من سكان المنطقة واهالى مدينة بئر العبد لمحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه من هذا الخطر الداهم الذى يهدد حياتهم وحياة أطفالهم ووضع حلول سريعة وجوهرية لإيقاف هذه الكارثه المدمرة، خاصة وان تشغيل المجاري علي مستوي بير العبد مازالت مشاريع جاري تنفيذها من خلال موازانات علي مراحل لاحقة.

وقال الاهالي: “نحن فى حاجة ماسة وسريعة لحل المشكلة حل جذري اليوم وليس غدا خاصة وان مشكلة مجاري المستشفى قائمة منذ سنوات ويتم معالجتها كل مره بالمسكنات والحلول المؤقتة”.

وطالب الاهالي، إدارة البيئة بتحرير محاضر قانونية للمستشفى المتسبب فى هذه الكارثة حتى النخيل الموجود بالمنطقة اصبح إنتاج لا يصلح للاستهلاك الادمي ولا الحيواني لانه يروى بمياه الصرف الصحى المحملة بالسموم وبالعناصر الثقيلة، والاخطر من ذلك استخدام المواطنين للمياه الجوفية المياه الجوفيه بالمواتير تعد مياه ملوثه بسبب التلوث البيئي والذي يسبب انتشار الفشل الكلوى لسكان المنطقه.

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