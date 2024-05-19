للموسم الثاني.. مصطفى محمد يرفض المشاركة بسبب المثليين..هل يكرر نانت العقوبة؟

لم تكن المرة الأولى التى يرفض فيها البلدوزر المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق نانت، المشاركة فى الجولة الختامية للدورى الفرنسى، التى تختص لدعم "المثليين".

مصطفى محمد يرفض المشاركة بسبب المثليين

ورفض مصطفى محمد المشاركة مع نانت فى المواجهة الأخيرة بالدوري الفرنسي هذا الموسم والتي سيخوضها ضد موناكو اليوم الأحد، رغم عدم معاناته من أى اصابة، أو تعرضه لأى ايقاف.

ويخصص الدورى الفرنسى الجولة الأخيرة من كل موسم، لدعم المثليين، وهو مايثير حفيظة بعض اللاعبين، ويرفض المشاركة فيها.



ولذلك رفض البلدوزر المصرى مصطفى محمد المشاركة أيضًا فى الموسم الماضى مع نانت وكانت ضد تولوز، مما عرضه لعقوبة مالية فى حينها.

ولم يتم الكشف عن أى عقوية سيتعرض لها مصطفى محمد بعد رفض المشاركة فى تلك الجولة، وهل سيتم التعديل على عقوبة عدم المشاركة؟.

وفى المؤتمر الصحفى للمدير الفنى لفريق نانت، لم يتطرق لذكر اسم مصطفى محمد، أو الكشف عن أسباب غيابه قبل أن يعلن القائمة المشاركة في المباراة والتي شهدت غياب نجم الفراعنة.

وبهذا الغياب يكون قد انتهى موسم مصطفي محمد مع نانت والذي شارك خلاله في 29 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.







