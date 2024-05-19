فيديو بكلمات منحطة.. نقابة المهن الموسيقية توقف إسلام كابونجا

قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان صحفي، أنه صدر قرار من النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل ومجلس الإدارة بإيقاف شخص يدعي ( اسلام كابونجا ) مدة شهرين وذلك فور علم النقابة بتداول فيديو له يحمل كلمات وعبارات تمثل إنحطاطا لغويا وأدبيا وفنيا.

وتابع البيان، مع رفض النقابة محاولة إيهامها بأن هذا الفيديو قد تم حذفه وذلك بعد تأكدها وعلمها اليقيني من استمرار الفيديو وتداوله على التيك توك حتي تاريخ كتابة هذه السطور، على أن يعاد النظر فيما بعد من إعطاءه إيصالات اليوم الواحد من عدمه ، بعد إلتزامه بما يلائم ومكتسبات النقابة من الحفاظ علي الذوق العام والقواعد المتفق عليها مسبقا، والتي حققتها النقابه خلال فترة النقيب الحالي ومجلس الإدارة.

واختتم البيان:"وتؤكد النقابة أن هذا الشخص كان يعمل بإيصال اليوم الواحد وليس عضوا بها ولاينتمي إليها، وتعلن النقابة العامة عن عزمها إتخاذ القرارات السريعة و الحاسمة بل واللازمة فور علمها بوجود أو تداول أي محتوي يشابه هذه الممارسات المتدنية.