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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

بدء الدراسة بمنح التدريب المكثف بفرع ITI جامعة قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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بدأت  فاعليات المنح التدريبية المكثفة Round 3  لعدد 91 خريجين بمنطقة قناة السويس بفرع معهد ITI بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

واستقبل المعهد الطلاب المقبولين بمنحة التدريب المكثف 2023-2024 لحضور اللقاء التعريفي تراكات :
Full Stack Web Development Using .Net
 Front End and Cross Platform Mobile Development
 Data Engineering 
 Mobile Application Development for Android  

بدء اللقاء - بترحيب الدكتورة  إيمان عزب مدير فرع المعهد بقناة السويس بالطلاب الجدد والتعريف بالمعهد والخدمات التي يقدمها وافرعه على مستوى الجمهورية .

و أشار الدكتور أسامة عمار المدير الإداري للفرع إلى أن جميع المنح التدريبية مجانية بالكامل مقدمة من الدولة للخريجيين وتهدف الى رفع كفاءة شباب خريجين محور قناة السويس .

الدكتور ناصر مندور بمنطقة قناة السويس تكنولوجيا المعلومات