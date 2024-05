بدء الدراسة بمنح التدريب المكثف بفرع ITI جامعة قناة السويس

بدأت فاعليات المنح التدريبية المكثفة Round 3 لعدد 91 خريجين بمنطقة قناة السويس بفرع معهد ITI بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

واستقبل المعهد الطلاب المقبولين بمنحة التدريب المكثف 2023-2024 لحضور اللقاء التعريفي تراكات :

Full Stack Web Development Using .Net

Front End and Cross Platform Mobile Development

Data Engineering

Mobile Application Development for Android

بدء اللقاء - بترحيب الدكتورة إيمان عزب مدير فرع المعهد بقناة السويس بالطلاب الجدد والتعريف بالمعهد والخدمات التي يقدمها وافرعه على مستوى الجمهورية .

و أشار الدكتور أسامة عمار المدير الإداري للفرع إلى أن جميع المنح التدريبية مجانية بالكامل مقدمة من الدولة للخريجيين وتهدف الى رفع كفاءة شباب خريجين محور قناة السويس .