بدء الدراسة بمنح التدريب المكثف بفرع ITI جامعة قناة السويس

بدأت فاعليات المنح التدريبية المكثفة Round 3 لعدد 91 خريجين بمنطقة قناة السويس بفرع معهد ITI بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.
واستقبل المعهد الطلاب المقبولين بمنحة التدريب المكثف 2023-2024 لحضور اللقاء التعريفي تراكات :
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بدء اللقاء - بترحيب الدكتورة إيمان عزب مدير فرع المعهد بقناة السويس بالطلاب الجدد والتعريف بالمعهد والخدمات التي يقدمها وافرعه على مستوى الجمهورية .
و أشار الدكتور أسامة عمار المدير الإداري للفرع إلى أن جميع المنح التدريبية مجانية بالكامل مقدمة من الدولة للخريجيين وتهدف الى رفع كفاءة شباب خريجين محور قناة السويس .