جامعة كفرالشيخ تطلق برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الأعلى للجامعات

أطلقت جامعة كفرالشيخ فعاليات البرنامج التدريبي (تدريب المدربين) ، اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ،ممثلاً في المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات وجامعة كفر الشيخ ،ممثلة في المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ.

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب واعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات وفريق العمل بالمجلس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس ادارة المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري امين عام الجامعة، والدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالمشاركين في البرنامج التدريبي، مؤكداً حرص الجامعة علي توفير البيئة التدريبية المحفزة للاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي وتحقيق الأهداف المنشودة لصقل مهارات القدرات التدريبية للمشاركين وزيادة فعاليتهم، مشيراً الي ان دورة تدريب المدربين بمثابة الركيزة الأساسية لإعداد كوادر ومدربين معتمدين.



من جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية زيارة لجنة المركز القومي للتدريب واعداد ،القيادات، بأمانة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عاشور عمري لتقييم المركز والبدء في اجراءات اعتماد المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة وفقا للقواعد المالية والإدارية من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على رخصة مركز معتمد.



وفي نفس السياق ،أشاد الدكتور طارق عبدالرحمن، بدور الجامعة والدعم الكامل من قيادات الجامعة ،وعلى رأسهم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة لهذه الفعالية التدريبية والتشجيع المستمر للتطوير وتعزيز مستوي التدريب في الجامعة، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي سيستمر حتى ١١/٥/ ٢٠٢٤ ويتضمن ١٤ جلسة تدريبية لزيادة وصقل القدرات التدريبية، يقوم بالتدريب فيها نخبة متميزة من المدربين المعتمدين، ويبلغ عدد المشاركين في الدفعة الأولى من البرنامج ٣٢ مشاركا.

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