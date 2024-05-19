امتحانات الشهادة الاعدادية 2024| طلاب الفيوم : امتحان مادة العلوم جاء سهلا باستثناء سؤالين

شهد امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالفيوم تباين في الآراء بين طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أداء امتحان مادة العلوم، صباح اليوم الأحد، وسط تباين الآراء حول مستوى الامتحان، إذ رأى بعض الطلاب وجود صعوبة في أداء الامتحان.

وانقسم عدد من الطلاب الذين أدوا امتحانات اليوم، حول مستوى الامتحانات، حيث رأى عدد من الطلاب أن الامتحان جاء صعب وليس على مستوى الطالب المتوسط، وأن هناك بعض الجزيئات الصعبة.



وكشفت حفصه احمد طالبة بالشهادة الإعدادية، أن هناك سؤالين كانا يحتاجان إلى المزيد من التفكير، ولكن إجمالي الامتحان من المنهج والكتاب المدرسي.



بينما اضافت حنين خالد طالبة أخري إن أسئلة الامتحان جيدة للغاية ولا يوجد أي أسئلة صعبة، ولكن كانت هناك بعض النقاط تحتاج إلى التركيز.

في سياق متصل أكد مروان عمرو طالب بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان العلوم جاء سهلًا جدًا، وفي مستوى الطالب المتوسط، مشير إلى أنها انتهت من الامتحان قبل نصف الوقت المحدد.

بينما قال محمد عمرو طالب بالشهادة الإعدادية، إن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي، وأسئلة واضحة ومحددة.