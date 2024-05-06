عودة أفشة واستبعاد معلول من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة الاتحاد السكندري، غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، بينما تم استبعاد علي معلول، وواصل الخروج أليو ديانج، وياسر إبراهيم؛ بسبب عدم الجاهزية، ومحمد الشناوي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وحمزة علاء بسبب الإصابة، وطاهر محمد طاهر، وكريم الدبيس لأسباب فنية.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمود متولي وكريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.