"أداب عين شمس" تشارك في احتفالية عيد الشجرة المصري

شاركت كلية الآداب جامعة عين شمس إحتفالية عيد الشجرة المصري، مبادرة الجيش الأخضر من عمال وفلاحين مصر، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وبحضور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق سها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب بكليه الآداب جامعة عين شمس، كما ساهم بالمشاركة في الإحتفالية إتحاد طلاب كلية الآداب بقيادة الطالب حلمي أحمد رئيس الإتحاد.

وتهدف الفعاليات لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة وتفعيل دور الجامعة في الحفاظ عليها، ورفع مستوي المسئولية المجتمعية والمساهمة في الحد من التلوث البيئي، وتحفيز مجتمع الجامعة على تحمل المسؤولية المجتمعية ودعم البيئة.

كما أكدت حنان كامل عميدة الكلية على حرص الكلية للمشاركة في الإحتفالية لمساندة الدولة في التحول الأخضر، وإيمانا بدور وأهمية العمل الجماعي لتقدم المجتمع، وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية.

وفي كلمته التي ألقاها محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أكد على دور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسات المعلومات والمكتبات العامة في زيادة الوعي المعلوماتي بقضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية المباشرة على مصرنا الحبيبة، فضلا عن ضرورة تحفيز الأطفال والشباب للمشاركة التطوعية في التحول الأخضر باعتباره ضرورة حتمية.