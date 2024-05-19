ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية في بورسعيد

ضبط شخصين لقيامهما
ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى على تاجر ماشية ببورسعيد ووفاته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى على تاجر ماشية ببورسعيد ووفاته
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد من إحدى المستشفيات بإسقبالها جثة (تاجر ماشية – مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى").
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل ٍمن طرف أول: (تاجر الماشية "توفى متأثراً بإصابته") ، طرف ثان: (شخصين "أحدهما مصاب بجرح طعنى ومحجوز بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تبادلوا خلالها التعدى بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم فحدثت الإصابات المُشار إليها والتى أودت بحياة المذكور.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأخير ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تاجر ماشية ببورسعيد ضبط شخصين وزارة الداخلية