تفاصيل ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية في بورسعيد

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى على تاجر ماشية ببورسعيد ووفاته

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد من إحدى المستشفيات بإسقبالها جثة (تاجر ماشية – مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى").

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل ٍمن طرف أول: (تاجر الماشية "توفى متأثراً بإصابته") ، طرف ثان: (شخصين "أحدهما مصاب بجرح طعنى ومحجوز بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تبادلوا خلالها التعدى بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم فحدثت الإصابات المُشار إليها والتى أودت بحياة المذكور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأخير ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.