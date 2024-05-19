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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لجان المقاومة في فلسطين: الرصيف العائم أصبح خدمة للاحتلال الإسرائيلي

الرصيف العائم
الرصيف العائم
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أفادت لجان المقاومة في فلسطين بأنها تعتبر الرصيف العائم خدمة للاحتلال، مؤكدة أنه عمل دعائي ومشاركة فعلية في تشريع الحصار واحتلال معبر رفح، وتصنفه كوسيلة لتخدير الرأي العام العالمي.

 

 وأشارت اللجان إلى أن من يسعى لإغاثة الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف أولًا عن الحرب والقتل والمجازر التي ترتكب ضده، وأن يتوقف عن دعم عدوه بالسلاح والمال. كما رفضت اللجان بشدة أي تواجد أجنبي على شاطئ بحر قطاع غزة أو معابره، محذرة من أن أي قوة أمريكية أو تابعة للاحتلال أو غيرها ستكون هدفًا شرعيًا للمقاومين والمجاهدين في فلسطين.

 

 

 

لجان المقاومة في فلسطين الرصيف العائم الشعب الفلسطيني