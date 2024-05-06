قبل طرحه رسميًا.. شاهد البرومو التشويقي لفيلم «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي

نشرت الشركة المُنتجة لفيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة احمد الفيشاوى، البرومو التشويقي، للعمل المقرر طرحه رسميًا بجميع دور العرض 22 مايو الجاري.

وتجيب قصة فيلم «بنقدر ظروفك» عن تلك التساؤلات المضمونه: «هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟».

فيلم «بنقدر ظروفك» بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

https://www.instagram.com/p/C6ovrChMHBn/