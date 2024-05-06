"السرب" يحقق إيرادات تتجاوز الـ 13 مليون جنيه في 5 ايام

حقق فيلم "السرب" بدور العرض السينمائى في يومه الخامس الأحد 5 مايو، إيرادا بلغ 4 ملايين و303 آلاف و121 جنيها، لتصل إيراداته في خمسة أيام 13 مليونا و633 ألفا و359 جنيها.

وكانت قد استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 1 مايو فيلم "السرب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "شقو"، "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"عالماشي".

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.