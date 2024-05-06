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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"السرب" يحقق إيرادات تتجاوز الـ 13 مليون جنيه في 5 ايام

فيلم السرب
فيلم السرب
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حقق فيلم "السرب" بدور العرض السينمائى في يومه الخامس الأحد 5 مايو، إيرادا بلغ 4 ملايين و303 آلاف و121 جنيها، لتصل إيراداته في خمسة أيام 13 مليونا و633 ألفا و359 جنيها.

وكانت قد استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 1 مايو فيلم "السرب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "شقو"، "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"عالماشي".

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

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