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الثلاثاء 28 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تدعو لتوخى الحذر بعد أنباء عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخ

كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق صاروخ
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دعت الحكومة اليابانية المواطنين، إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الرسمية الصادرة عنها، بعدما وردت أنباء تتعلق بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ واحد على الأقل باتجاه محافظة أوكيناوا.

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" الاثنين أن الحكومة كانت قد أصدرت في وقت سابق تحذيرات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باتجاه محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، وحثت السكان على الاحتماء على الفور.

غير أن الحكومة قامت بعد ذلك بإنهاء حالة التأهب وألغت مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم.. مشيرة إلى إنه من غير المتوقع أن يتجه الصاروخ الكوري الشمالي صوب البلاد، لكنها لاتزال تحثهم على اتباع التعليمات الرسمية.

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