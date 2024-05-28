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الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء مفاوضات بين أوكرانيا وصندوق النقد لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن السلطات في بلادها وممثلى بعثة صندوق النقد الدولي بدأوا المفاوضات بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف البيان - حسبما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، أن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، شارك عبر الإنترنت في افتتاح أعمال بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

وأوضح البيان أن أوكرانيا تمثلها وزارة المالية والبنك الوطني ومؤسسات حكومية أخرى مسؤولة عن سياسات الاقتصاد، الطاقة، مكافحة الفساد، وسيادة القانون.

وبحسب الوزارة، فإن الهدف من المهمة هو مناقشة تطبيق أوكرانيا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتعقد المناقشات في العاصمة البولندية وارسو، وعلى الإنترنت.

من جانبه.. قال وزير المالية الأوكراني، خلال افتتاح البعثة "تواصل وزارة المالية، جنبا إلى جنب مع فرق البنك الوطني وصندوق النقد الدولي، التعاون لتنفيذ الإصلاحات المحددة بشكل مشترك لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإدارة العامة والتعافي الاقتصادي والدفع قدما بالتكامل الأوروبي مع أوكرانيا"

وأضاف "لقد أكملنا بنجاح ثلاث مراجعات للاتفاقية ونتطلع إلى تلقي الدفعة التالية البالغة نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، نتيجة للمراجعة الرابعة الناجحة في يونيو".

يذكر أن أوكرانيا تلقت بالفعل أربع دفعات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي من أصل 15.6 مليار دولار أمريكي المنصوص عليها في الاتفاق.

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