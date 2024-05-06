"أبلة فاهيتا" عن كتابها "أنا": رحلة ذاتية للبحث عن النفس

قالت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، إن كتاب "أنا" الذى طرحته مؤخرًا يمثابة رحلة ذاتية للبحث عن النفس، مؤكجة انها لا تحاول مزاحمة الكتاب في مجالهم، لانها دائما تترك بصمتها في اى مجال تقتحمه.

واضافت"أبلة فاهيتا" خلال لقائها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية: "لقيت نفسي حالي مش عاجبني ولا عاجبني حال الناس، كله ماشي زي القطيع في رحلة تعيسة للبحث عن السعادة ومش سعدا".

وتابعت: "أنا مش بزاحم، أنا دايما أدخل على مجال موجود وأسيب بصمتي، وقدمت قبل كده برامج والبرامج موجودة من أيام فرعون".

وأردفت "البني آدم عامل زي الدولاب المكركب، كل فترة لازم تخشي جواه وتوضبيه، وعنوان الكتاب مش نرجسية، القارئ هو المقصود بكلمة أنا، ده كتابك إنت وكتاب خاص بالقارئ، وأنا عاملة إهداء لروحي".