"البوابة نيوز" تهنئ الزميل علاء إبراهيم بمناسبة حفل زفاف شقيقه

الإثنين 06/مايو/2024 - 11:19 م

تتقدم أسرة "البوابة نيوز"، بأرق التهاني للزميل علاء إبراهيم، مدير مكتب البوابة نيوز بمحافظة المنيا، بمناسبة حفل زفاف شقيقه المحاسب محمد ابراهيم رمضان علي الشيماء مخلوف عبد الرازق.

وتتمنى أسرة "البوابة نيوز"، للعروسين مزيدًا من التوفيق في حياة هادئة مستقرة، داعين الله عز وجل أن يديم عليهما الفرح والس فيرور.