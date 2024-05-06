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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

"البوابة نيوز" تهنئ الزميل علاء إبراهيم بمناسبة حفل زفاف شقيقه

العروسين
العروسين
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تتقدم أسرة "البوابة نيوز"، بأرق التهاني للزميل علاء إبراهيم، مدير مكتب البوابة نيوز بمحافظة المنيا، بمناسبة حفل زفاف شقيقه المحاسب محمد ابراهيم رمضان علي الشيماء مخلوف عبد الرازق.
وتتمنى أسرة "البوابة نيوز"، للعروسين مزيدًا من التوفيق في حياة هادئة مستقرة، داعين الله عز وجل أن يديم عليهما الفرح والس فيرور.

فرح زفاف حفلة