البنك الأهلي يفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات.. تعرف على شروط وطرق التقديم

أعلن البنك الأهلي المصري عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب وخريجي 2024 لعدد من الكليات والتخصصات، بهدف تأهيلهم وإعدادهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية، وهو ما يأتي فى إطار حرص البنك على توفير فرص تدريب للطلبة للتمكن من فهم آلية العمل في البنوك والمجال المصرفي بشكل عام، وتزويدهم بالمهارات الكافية اللازمة.

وحدد البنك الأهلي الشروط والكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب والتى تشمل، أن يكون المتقدم طالبًا في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى كونه مقيدًا في الفرقة الثانية أو الثالثة، وأن يكون تقدير السنة الدراسية السابقة جيد جدًا فأعلى.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك تشمل الكليات والتخصصات المطلوبة:

• كلية تجارة، أقسام (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

• كليات إدارة الأعمال أقسام (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

• كليات اقتصاد وعلوم سياسية أقسام (اقتصاد، إحصاء).

• كليات تكنولوجيا المعلومات.

• كليات حاسبات ومعلومات.

• كليات هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

• كليات حقوق.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم في برنامج التدريب اليوم الأحد الموافق 19 مايو ويستمر حتى السبت 25 مايو، ولا يتم النظر في الطلبات التي تم تقديمها قبل أو بعد هذه التواريخ.

المستندات المطلوبة:

• صورة من بطاقة الرقم القومي.

• إثبات قيد أو بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.

• مدة التدريب تصل إلى 4 أسابيع.

خطوات التقديم:

يتم الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري

ثم الضغط علي كلمة Careers.

وبعدها يتم الضغط علي كلمة Internship.

ثم يتم اختيار NBE Internship 2024.

وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات والتأكد من صحتها.

لينك التقديم

https://nbe.taleo.net/careersection/careersection/ex/jobdetail.ft