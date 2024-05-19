موجة حارة خلال الأسبوع الجاري.. "الأرصاد" تناشد المواطنين باتخاذ الإجراءات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.. وروشتة طبية لحماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة تحذيرات على مدار الأسبوع الجاري، بخصوص حالة الطقس، مؤكدة على استمرار موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه الطقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة، مناشدة المواطنين بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للمواطنين خلال الموجة الحارة

ونصحت، بضرورة الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة الحارة، فضلًا عن استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحًا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.

موجة حارة

أكدت الهيئة، أن متوسط درجات الحرارة العظمى تسجل بين 37 إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري، موضحة أنه أسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد هي تأثرها بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

يشهد طقس اليوم الأحد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38، وعلى السواحل الشمالية 35، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39، وعلى شمال الصعيد 41، وجنوب الصعيد 44.

حركة الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40:60 كم/س وارتفاع الامواج من 2 :3.5 متر.

روشتة طبية لارتفاع درجات الحرارة

بدوره، ناشد الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والصدرية بعدم الخروج من المنازل قدر المستطاع نظرًا للارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس، والالتزام بالإجراءات الوقائية وتناول الأدوية المقررة لهم بشكل منتظم، وخاصةً مرضى الربو والجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

ويؤكد «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، على ضرورة إكثار المواطنين من شرب السوائل، وتقوية جهاز المناعة من خلال تناول الأطعمة والفواكه الغنية بالفيتامينات والبروتين.

ويتفق معه في الرأي، الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، موضحًا أن يجب على أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب والضغط والكلي، اتباع مجموعة من الإرشادات الطبية الضرورية اللازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ونصح «عز العرب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، واصطحاب زجاجات مياه عند الخروج من المنزل، والحرص على شرب الماء في فترات متقاربة، وتناول كميات كبيرة من السوائل، والمواظبة على تناول الأدوية العلاجية في الوقت المخصص لها، وعدم إهمال ذلك، واستخدام الشمسية الفاتحة العاكسة للضوء، مع الحرص على تجنب الألوان الغامقة عند شرائها.

وتابع، أنه يمكن لكبار السن استخدام صب الماء على وجوههم كوسيلة عند الشعور بالإجهاد، فضلًا عن ضرورة ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة، وتجنب ارتداء الملابس الصناعية التي تمنع الجسم من التنفس وتزيد من كمية التعرق، وعدم تناول الأطعمة الحادقة والمخللات، التي تعمل على زيادة نسبة الأملاح في الجسم، ومن الممكن أن تؤدي لمضاعفات عند التعرض للحرارة، وضرورة تناول الأطعمة التي تحتفظ بالماء لفترة طويلة كالخضراوات الورقية، وكذلك البطيخ والخيار.