أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن أن المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، واصلت استقبال المواطنين لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

تقديم 117 طلب تصالح على مخالفات البناء في بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد، أن المراكز التكنولوجية بالأحياء وبورفؤاد ، استقبلت 117 طلب تصالح على مخالفات البناء، بالتزامن مع انتظام سير العمل في استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.

وأشار إلى أنه وجه العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.