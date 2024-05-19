فى ذكرى وفاته.. رحلة فنية حافلة لناظر مدرسة الفن حسن مصطفى

تحل اليوم الموافق 19 مايو ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى، وذلك بعد رحلة فنية حافله بالأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون، قدم من خلالها العديد من الأعمال الهامة فى التاريخ الفنى المصري.

البداية مع الفن



بدأ الفنان حسن مصطفى مسيرته الفنية، بالدراسة فى المعهد العالي للفنون المسرحية، والذى بدوره ساهم فى النشأة الفنية المسرحية له، وأنضم إلى العديد من الفرق المسرحية بدأها بفرقة إسماعيل ياسين، والفنانين المتحدة، والعديد من الفرق المسرحية، ثم تألق من خلال مشوار سينمائي كبير، وشارك العديد من النجوم فى الأفلام السينمائية، وبعدها تنوع بين السينما والمسرح والتلفزيون.

المشوار السينمائى

قدم الفنان حسن مصطفى رحلة سينمائية كبيرة بعدد كبير من المشاركات السينمائية، وإشتهر بأداء الأدوار الكوميدية والتى برع من خلالها فى العبور إلى قلوب الجماهير، وكان شريك لمعظم الأفلام الكوميدية منذ بداياته.

فيلم نص ساعه جواز

المشاركات الدرامية

قدم الفنان حسن مصطفى مشوار درامي مميز خلال مسيرته الفنية، وتألق فى التنوع الفني بعيداً عن الأداء السينمائى لأدوار الكوميديا، وأظهر قدرات فنية كبيرة من خلال أدوار الشر والاختلاف، ولاقت أدواره قبولاً كبيراً بين المخرجين والنقاد.

المسرح

يعتبر الفنان حسن مصطفى أحد أهم نجوم المسرح المصري فى الفترة الذهبية للمسرح، حيث يملك كاريزما المسرح بشكل كبير، وتفاعل مع الجمهور بحث فني استثنائي، وقدم العديد من الأعمال الناجحة، إلا أن دور الناظر الذى قدمه فى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، ودور الأب فى مسرحية "العيال كبرت"، هو الأنجح له على مدار تاريخه المسرحي، وحقق من خلالهم الشهرة المسرحية الكبيرة.

مسرحية العيال كبرت

مسرحية مدرسة المشاغبين

أبرز الأعمال الفنية

قدم الفنان حسن مصطفى العديد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها على مستوى السينما فيلم "مطاردة غرامية، العتبة جزاز، سوق الحريم، عفريت مراتي، نص ساعه جواز، اضواء المدينه، أفواه وأرانب، مرجان أحمد مرجان"، وفى الدراما قدم مسلسل "أهلا بالسكان، بكيزة وزغلول، أنا وإنت وبابا فى المشمش، رأفت الهجان، ملح الأرض، البخيل وأنا، شيخ العرب همام، يتربي في عزو"، وفى المسرح "دو ري مي فاصوليا، مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، الكدابين اوى، سيدتي الجميلة، أصل وصورة".

فيلم مرجان احمد مرجان

الفنانة ميمي جمال "رحلة الحب والزواج"

تزوج الفنان حسن مصطفى مرتين، الأولي أنجب بنت، والثانية من الفنانة ميمي جمال، والتى بدأت بمسارح التلفزيون، وفى البداية لم يكن الثنائي على وفاق، ولم يكن هناك قبول فيما بينهم، ومع دوام اللقاء بسبب العمل، تبادل كل منهم التعاملات، إلى أن جاء الحب ليتوج المرحلة بزواج دام ٤٠ عام.

الفنان حسن مصطفى وزوجته الفنانة ميمي جمال

الفنان حسن مصطفى وزوجته الفنانة ميمي جمال

وعلقت الفنانة ميمي جمال عن سبب زواجها منه رغم تجربة الزواج الأولي له، ورفض والدتها لأنه يكبرها ب ١٤ عام، إلا أنها تمسكت لأنه كان شخص مريح، وعوضها عن حنان والدها بعد أن فقدته منذ الصغر.

الوفاه

رحل الفنان حسن مصطفى عن عالمنا، فى نفس هذا اليوم الموافق 19 مايو، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً إرثاً فنياً هاماً للفن المصري والعربي.