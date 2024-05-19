رئيس قضايا الدولة ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر أساس فرع الهيئة الجديد

استقبل صباح اليوم الأحد، اللواء أ ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له بمقر المحافظة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، ثم انتقل الجميع لوضع حجر الأساس لمبنى الهيئة الجديد.

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 12/2/2024 أصدر اللواء أ ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرار التخصيص رقم 147 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 500م2 الكائنة بالقطعة المحصورة بين سنترال الشيخ زايد والمسرح الروماني بمنطقة الطريق الدائري بحي ثالث الإسماعيلية لصالح هيئة قضايا الدولة لاستخدامها في إقامة مقر إداري للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

حضر الافتتاح المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة:

المستشار سامي محمدي والمستشار عبد الرزاق شعيب عضوا المجلس الأعلى للهيئة

والمستشار البدري الضبع رئيس قطاع القناة وسيناء

والمستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني،

والمستشار محمد حسن

الأمين العام، والمستشار فوزى أبو شادى الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سلامة رئيس القسم القضائي بمحافظة الإسماعيلية.

والجدير بالذكر أنه في عهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، سبق وأن تم وضع حجر الأساس لثلاثة فروع جديدة للهيئة في محافظات: الفيوم، والعريش بمحافظة شمال سيناء، وفرع بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما تم في عهد افتتاح الفروع الآتية:

‏فرع الإسكندرية ثالث، وبورسعيد ثان، ودمنهور أول، ودمنهور ثان، والغردقة أول، والعريش، ‏وقريبًا يفتتح سيادته فرع بنها ثان.

تأتي هذه الفروع الجديدة لمواجهة تزايد عدد القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وتنفيذًا لنص المادة 97 من الدستور المصري التي قررت أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.



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