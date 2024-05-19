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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل أولى جلسات محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة

كروان مشاكل
كروان مشاكل
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أجلت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الأحد أولي جلسات محاكمة سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، وكروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لجلسة 2 يونيو لحضور المتهمين.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب  بالاشتراك مع "إنجي حمادة"

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