جبالي: أتعامل مع الأغلبية والمعارضة على قدم المساواة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه يتعامل مع الأغلبية والمعارضة على قدم المساواة ولا فرق عنده بين أغلبية ومعارضة.

وقال “جبالي”: “إن الجميع يتحدث فى حرية ولكن لا تعقيب على تعقيب، وأنا ليا ملاحظة هامة وهى أنه لا يوجه نقدا بأن مشروع القانون ضد المصلحة العليا.. كما أنه لا يفترض أن يكون هناك نقدا من المعارضة للأغلبية أو من الأغلبية للمعارضة”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

واعلن جبالي حذف كلمة "ضد المصلحة العليا للبلاد" من مضبطة الجلسة، مضيفا :"ليس عندى معارضة أو أغلبية الجميع يتحدث ويبدى رأيه". والتي جاءت خلال كلمة النائب ضياء الدين داود والتي اثارت مشادة وتعقيب زعيم الاغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي عليها وكذلك المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية.