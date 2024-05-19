بتكلفة 30 مليون جنيه.. ردم ترعة الشون وتنفيذ ممشى السنبلاوين في الدقهلية

تفقدت مني الساعي، مدير متابعة المشروعات بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ ممشى السنبلاوين الجديد علي ترعة الشون بعد تغطيتها وتطويرها وتجميلها بمدينة السنبلاوين.

قالت مدير متابعة المشروعات بمحافظة الدقهلية،أن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً وتنفيذ ممشي جديد لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين ،حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري ، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا.

واضافت الساعي انه جاري الانتهاء من كافة الاعمال استعدادا للافتتاح قريبا ليكون الممشي متنفسا حضاريا لأبناء مدينة السنبلاوين.

رفع كفاءة وتنظيف النجيلة وتغيير التالف منها:

قالت مدير متابعة المشروعات انه يجرى التنسيق مع حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ومتابعة أعمال رفع كفاءة وتنظيف النجيله ورشها وضبط مناسيبها وتغيير التالف منها ، وجاري الانتهاء من العمل الفني بالميدان ،ورفع كفاءة وتنظيف البلدورات وضبط مناسيبها وإعادة دهانها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والعمل علي تلافي كافة الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ.

من جانبه أكد محافظ الدقهلية علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية الصحة والتعليم والمشروعات الخدمية وغيرها.

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