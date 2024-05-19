أكثر من 1000 أكاديمي وموظف إسرائيلي يطالبون بإنهاء الحرب في قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، أن أكثر من 1000 أكاديمي وموظف إداري يطالبون بإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.

وأغلق مستوطنون مدخل مدينة القدس المحتلة، قبل قليل، للمطالبة بعزل نتنياهو وإجراء صفقة تبادل، وطالب المتظاهرون الإسرائيليون بضرورة إجراء انتخابات في الحكومة الإسرائيلية.

ويجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم، لبحث عملية رفح الفلسطينية ومواقف إسرائيل التي سيتم عرضها على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ويزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب في غزة والمفاوضات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبحسب البيت الأبيض فأن لقاءات "سوليفان" تتناول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأزمة النازحين في ضوء توسيع العمليات في رفح الفلسطينية.