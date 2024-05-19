طلب إحاطة بشأن دعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات المحلية

تقدم النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصناعة بالمجلس بطلب إحاطة،إلى المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، وكل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن دعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات المحلية .

وقال النائب مجاهد نصار أن المنظومة الصحية تشهد حالياً نقصاً حاداً في الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية ومن الارتفاعات المستمرة في اسعارهما نتيجة الأزمة التي عانى الاقتصاد المصرى منها مؤخراً متمثلة في تدبير النقد الأجنبي والتي ألقت بظلالها على واقع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في مصر حيث يتم استيراد معظم المواد الخام والمواد الفعالة اللازمة لصناعة الأدوية من الخارج وبالتالي كان لها تأثيرها السلبى على انتاج مصانع الدواء ، مضيفاً أنه على الرغم من التوسع الكبير في إنشاء هذه المصانع ، ومن ضمن هذه المعاناة النقص الحاد في صبغات الأشعة التي يحتاجها معظم المرضى خاصة مرضى الأورام التي لا يمكنهم الاستغناء عنهم أو إيجاد بدليل لها .

وأضاف النائب مجاهد نصار في طلب الاحاطة أن الوضع الحالي في المنظومة الصحية يستدعى تقديم كافة أوجه الدعم لصناعة الدواء وحل المشكلات التي تواجه هذه الصناعة التي لم تحقق المرجو منها في توفير الاحتياجات المحلية المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي يحتاجها المرضى وكافة المستشفيات والمراكز الطبية .

وطالب النائب مجاهد نصار بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه لما لذلك من أهمية قصوى في المحافظة على صحة المواطنين .