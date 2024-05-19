الشهادة الإعدادية 2024|طلاب أسيوط: امتحان الجبر "معقد".. ومعلمون: الأصعب على مدى 10 سنوات ماضية

حالة من الاستياء تُصيب طلاب الشهادة الإعدادية واولياء الأمور بمحافظة أسيوط نتيجة صعوبة امتحان الجبر ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث وصفه الطلاب بانه “معقد”.

فيما تداول عدد من المعلمين صور الامتحان علي الفيس بوك معلقين: انه الامتحان "الاصعب علي مدار ١٠ سنوات ماضية" ، بينما جاءت تعليقات أولياء الأمور تطالب بمحاسبة القائم علي وضع الاسئلة لعدم تناسبها وتعقيدها للطلاب.

ووصف محمود صلاح “مدرس” ، الامتحان: انه من اصعب الامتحانات علي مدار سنوات طويلة وطالبت نجلاء محمود ولية الامر ، بالتخفيف اثناء التصحيح ومراعاة الطلاب لصعوبة الامتحان وعدم التشديد اثناء التصحيح للاسئلة.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.