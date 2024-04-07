مشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية: الرئيس صارح الشعب بكافة التحديات

قال علي كيوان امين حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط والمشارك في افطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ان افطار المصرية شهد وجود فئات مختلفة ومتنوعة من الشعب المصري ووجود سيدات اصحاب رحلات كفاح وأبطال رياضيين من ذوي الهمم وشخصيات ذات قصص نجاح في مصر.

وأكمل علي كيوان ان بحضور الإفطار وجد ان الرئيس السيسي يحرص على الحديث من آلقلب للشعب المصري وتقديم مكاشفة عن ابرز التحديات والمشاكل الموجودة لإيجاد حلول لها مؤكدا ان مصر تشهد مرحلة مختلفة ولكن التحديات الاقتصادية التي تهم المواطن بصورة رئيسية تحتاج إلى سياسات مختلفة من كافة المستويات وخاصة الوزارات الخدمية والمحافظين والمسئولين التنفيذيين من اجل الوصول إلى حلول تحسن مستوى معيشة المواطن المصري.

شارك المحاسب علي السيد كيوان امين حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأقيم حفل إفطار الأسرة المصرية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من كبار رجال الدولة، و الوزراء، والمحافظين ، ورؤساء الجامعات، ورجال الأزهر والكنيسة، وقيادات حزب مستقبل وطن و نواب مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من الإعلاميين، وعدد من الشخصيات العامة، ورموز من كافة أطياف المجتمع.

وعبر “كيوان” عن فخره واعتزازه بالمشاركة في إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من كافة أطياف الشعب المصري من أجل لم الشمل حول مائدة إفطار واحدة، بوجود القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد أن استمرار صلابة الدولة المصرية ووحدتها القوية، بقيادتها السياسية ومواطنيها الشرفاء جنبًا إلي جنب ويدا واحدة، مجتمعين دوما فى نسيج واحد داخل وطن عظيم على الخير والمحبة والسلام من أجل رفعة الوطن وتقدمه بين الأمم.