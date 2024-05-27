"The Garfield Movie" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تمكن فيلم الرسوم المتحركة “The Garfield Movie” من بطولة صوت النجم كريس برات، من تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 4 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 98 مليون دولار، جمع منهم 32 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و66 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

في إطار من الرسوم المتحركة والكوميديا، يتبع العمل حياة القط جارفيلد، والذي يخوض العديد من المغامرات والأحداث المدهشة في حياته. ويشارك برات البطولة، كل من: نيكوﻻس هولت، هانا وادنجهام، صامويل إل. جاكسون، بريت غولدشتاين، فينج راميز.