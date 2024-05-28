الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تستعد لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض الكنانة

تستعد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، لإقامة احتفالية خاصة بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض الكنانة، حيث اهتمت بمسار العائلة المقدسة ورحلتها في البلاد.

يذكر أن الاحتفال سيصادف هذا العام يوم الخميس المقبل 30 مايو 2024 م، وسيكون للعام الثاني على التوالي، حيث أن المبادرة الأولى من نوعها كانت في العام الفائت، التي تم فيها إنتاج فيلم وثائقي عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، من قبل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، إذ أسهمت بإصدار هذا العمل بالتعاون مع مطارنة وأساقفة أبرشيات ومناطق محطات مسار العائلة المقدسة في مصر.

لذا تستعد الكنيسة للاحتفال بهذا الحدث الهام متفردة بمشاركتها شقيقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذه المناسبة القيمة.