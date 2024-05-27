كيف تنهض الدولة بالنشء من خلال مبادرتي «براعم وأشبال مصر الرقمية»؟ خبيرة تربوية توضح

تسعي الدولة المصرية إلى رفع المستوى التعليمي والثقافي للنشء، وصقل مهاراتهم وفتح أفاق جديدة نحو المستقبل؛ لمواكبة الدول المتقدمة وما يتطلبه سوق العمل، وتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية نحو التحول الرقمي، من خلال إطلاق مبادرتين مهمتين كل عام هما مبادرة براعم مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية، وتسعى المبادرتان إلى تنمية المجال التكنولوجي لطلاب المدارس، حيث تستهدف مبادرة براعم مصر الرقمية، الطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وتستهدف مبادرة أشبال مصر الرقمية الطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

شروط التقديم ومعايير القبول

ووضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عدة شروط لقبول الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة المجانية، وتشمل شروط أساسية من أهمها أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون ولي الأمر موافق على التحاق نجله بالمبادرة والاستمرار بها من خلال إقرار وتعهد بالالتزام.

كما يجب أن يتسم الطالب في المبادرتين “أشبال مصر الرقمية ” و “براعم مصر الرقمية ” بالتالي:

- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت مدارس حكومية، أو خاصة، أو المدارس التجريبية، أو المدارس الدولية.

- يجب أن يكون الطالب على معرفة أساسية بالحاسب الآلي، ولديه قدرة على التعلم عبر الإنترنت.

- أن يكون الطالب متفوقًا في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية

كما يجب أن يكون الملتحق في مبادرة أشبال مصر الرقمية في المرحلة التعليمية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي فقط.

أما في مبادرة براعم مصر الرقمية فيجب أن يكون الملتحق في المرحلة التعليمية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي فقط.

المدة الزمنية وطريقة التواصل

يستمر البرنامج الصيفي في مبادرة أشبال مصر الرقمية، أو مبادرة براعم مصر الرقمية، ثلاثة أشهر بدءًا من شهر يونيو إلى شهر أغسطس، فيما أوضحت وزارة الاتصالات طرق الاتصال والتواصل مع المبادرات من خلال الطرق التالية

طرق التواصل مع مبادرة أشبال مصر الرقمية

أهمية المبادرات الرقمية

فيما أكدت الخبيرة التربوية داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، حرص الدولة في الاهتمام بإعداد نشء قادر علي التعامل في التكنولوجيا من خلال إطلاق عدة مبادرات أهمها مبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة براعم مصر الرقمية التي تتميز بأنها مجانية تمامًا، وتخاطب جميع طلاب المدارس علي مستوي الجمهورية.

وأضافت الحزاوي في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن سوق العمل تغيرت ملامحه فظهرت وظائف جديدة تعتمد علي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وظهور وظائف أخرى تعتمد على التكنولوجيا والبيانات، وأصبح هناك ضرورة ملحة لبناء مهارات وقدرات أولادنا لتتناسب متطلبات سوق العمل والمستقبل القادم.

وأشارت الحزاوي إلى أن الأسرة يقع عليها الجزء الأكبر من المهمة في دعم أولادهم وتحفيزهم في الالتحاق بهذه المبادرات المتميزة، والتي تزودهم بأحدث المهارات الرقمية والتكنولوجية تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وثمنت الحزاوي، التسليط الإعلامي علي هذه المبادرات القيمة وتوضيح أهدافها وكيفية الاشتراك؛ لتحفيز عدد كبير من الطلاب للاشتراك والاستفادة.