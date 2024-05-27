رئيس الوزراء يُتابع سُبل توطين صناعة الدواء وزيادة معدلات التصدير.. خبراء يطالبون بضبط الأسعار بالأسواق ومواكبة التكنولوجيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلي قطاع الدواء كخطوة فعالة نحو تعزيز صناعة الدواء في البلاد، والتي تعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

وبحث “مدبولي” سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد كبير من الوزارات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ندرك أن قطاع الدواء تواجهه تحديات"، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها".

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة ضرورة دعم صناعة الدواء المُستقرة منذ سنوات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن أنه توجد فرص كبيرة أمام الشركات والمصانع القائمة لإقامة توسعات جديدة، لاسيما في ظل الحرص على فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التعامل مع أي تحديات تواجه هذا القطاع.

وقدّم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا حول الصادرات الدوائية المصرية تناول خلاله إحصاءات التصدير، وإجراءات دعم الهيئة للصادرات الدوائية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الجاري العمل على الانتهاء منها.

وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن صناعة الدواء تواجه أزمات عديدة في مصر لذلك لابد من وجود قوانين وتشريعات صارمة لأنه تواجه الشركات الدوائية في مصر تحديات فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة أو التعديلات على اللوائح القائمة، مما يؤثر على عمليات الإنتاج والتسويق لذلك تواجه الشركات صعوبات في الحصول على الموارد اللازمة لإنتاج الأدوية، مثل المواد الخام والتكنولوجيا والعمالة الماهرة.

وطالب فؤاد، بمواكبة عصر التكنولوجيا ومواجهة التحديات التي تواجهها الشركات من صعوبات في التسويق وبيع منتجاتها في ظل المنافسة الشديدة في السوق المحلية والدولية، وأوضح فؤاد أن هناك تغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي تؤثر بالسلب على صناعة الدواء في مصر، مما يزيد من التحديات المالية والاقتصادية.

بينما يقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الأزمة التي تواجه صناعة الدواء في مصر يجب أن يكون التعامل معها بشكل سريع وفوري إلى جانب وجود استراتيجيات محكمة وتعاون فعّال بين الشركات والجهات الحكومية والمهنية.

وأضاف عز العرب، أن قطاع الدواء يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك التنظيم الصارم، والابتكار التكنولوجي، وتكلفة البحث والتطوير، والمنافسة الشرسة لذلك طالبنا مرات عديدة بمواجهة تلك التحديات ووجود استراتيجية جديدة ومحكمة في صناعة الدواء من قبل الحكومة لتعزيز الابتكار وضمان الوصول إلى العلاجات الفعالة بأسعار معقولة خاصة وأن أسعار الدواء تشهد ارتفاعات مبالغ فيها يوما تلو الآخر.