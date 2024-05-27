في عامه الـ 19.. المدير التنفيذي لبنك الطعام: صك الأضحية باب فرحة الملايين

كشف الرئيس التنفيذي لـ بنك الطعام محسن سرحان، عن تفاصيل استعداد بنك الطعام لعيد الأضحة المبارك والتعون بشأن صك الأضحية 2024.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن صك الأضحية 2024، والذي أقيم بمزرعة وفرة التابعة لبنك الطعام المصري بمحافظة البحيرة بحضور الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

وأضاف «سرحان»، من المتوقع أن يتم خلال الحملة هذا العام الوصول إلى مليون كيلو من اللحوم؛ مشيرًا إلى أن صكك الأضاحي يوزع من خلال بنك الطعام على مرحلتين.. الأولى: توزيع اللحوم طازجة خلال عيد الأضحى؛ أما المرحلة الثانية: توزيع اللحوم على مدار العام وتكون مجمدة.

وكان الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية شرح الشروط الدينية التي يجب توافرها في الأضاحي مُجيبًا على تساؤل هام بشأن جواز التبرع بكامل الأضحية أم يجب تقسيمها لـ 3 أجزاء؛ لافتًا إلى أن بنك الطعام المصري هو مؤسسة خيرية رائدة وتعمل على جمع وتوزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد.

وللعام الـ 19 على لتوالي؛ أطلق بنك الطعام حملة صك الأضاحي 2024 تحت شعار «أسسنا الصك ووصلنا خيره لأبعد حد»؛ وذلك لتوزيع الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر.

صك الأضحية 2024

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