وزير التجارة والصناعة يزور مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلان، خلال زيارته اليوم لمحافظة الإسكندرية.

وقال الوزير إن الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين تعد احدي أكبر شركات صناعة البورسلين فى الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 5.5 مليار جنيه وتوفر نحو 3850 فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة، لافتا الى ان الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 80 طن يوميا و30 ألف طن سنويًا بنسب مكون محلى تبلغ 80%.

وأوضح سمير أن إنتاج الشركة يتم تصديره لنحو 55 دولة على مستوى العالم وبقيمة مليار جنيه سنويا، لافتا الى ان مساحة المصنع تبلغ 80 ألف متر مربع.

و أضاف الوزير ان صناعة البورسلين تعد احدي الصناعات الهامة فى مصر والتى تساهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، كما تسهم فى توفير فرص العمل للشباب، مشيرا الى ان السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات للنهوض بصناعة البورسلين وبما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأشار سمير إلى أن قطاع مواد البناء يعد أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار.