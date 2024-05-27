صك الأضحية 2024| هل يجوز التبرع بالأضحية كاملة؟ أسامة الأزهري يُجيب

انطلق قبل قليل؛ المؤتمر الصحفي للإعلان عن صك الأضحية 2024، من مزرعة وفرة التابعة لبنك الطعام المصري بمحافظة البحيرة؛ وذلك بحضور الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

وشرح «الأزهري» الشروط الدينية التي يجب توافرها في الأضاحي مُجيبًا على تساؤل هام بشأن جواز التبرع بكامل الأضحية أم يجب تقسيمها لـ 3 أجزاء؛ لافتًا إلى أن بنك الطعام المصري هو مؤسسة خيرية رائدة وتعمل على جمع وتوزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الأزهري خلال كلمته في الحملة الـ 19 لصك الأضحية 2024 أن بنك الطعام نجح في إطعام الآلاف من الأسر وتخفيف معاناتهم، كما أنه أول من أطلق صكوك الأضاحي من خلال توكيل البنك بالقيام بالذبح وتوزيع الأضاحي على مستحقيها في جميع محافظات مصر.

صك الأضحية 2024

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