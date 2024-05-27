الغباري: مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية بفيلادلفيا والكيان الصهيوني لم يستمع

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إننا أمام نموذجين مختلفين الان في المنطقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، ان النموذج الاول هو مصر وهي الدولة الحضارية التي ترى المستقبل وتعمل من اجله، والنموذج الثاني هو اسرائيل وهو كيان همجي يعمل على سفك الدماء وسرقة الحقوق.

وأشار الغباري إلى أن مصر في البداية وضعت هدفين تعمل عليهم وهم الحفاظ على الفلسطينيين وايضا أمنها القومني، ومن هنا كانت مباحثاتها ومفاوضاتها تعتمد على تجنب العواقب الوخيمة.

ولفت إلى ان مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا ولكنه لم يستمع وعليه حدثت اشتباكات نجم عنه سقوط جندي مصري شهيد.

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن إسرائيل أكثر احتياجا لمعاهدة السلام، ولكن تصرفاتها الطائشة والمتغطرسة تهدد هذه المعاهدة.

وأردف أن إسرائيل دولة خالية من الرحمة والانسانية، وتربي أجيالها على على هذه الامور، وتعاملنا معهم يجب ان يكون من هذا المنطلق، مختتما: "إسرائيل كيان متغطرس يرتكب مجازر دموية طوال تاريخه ولا يعرف أي إنسانية".