"Visa" تؤكد التزامها بتعزيز الشمول المالي والابتكار خلال المشاركة في "جيتكس أفريقيا 2024"

أعلنت “Visa”، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، مشاركتها في معرض جيتكس أفريقيا 2024، والذي سيقام في الفترة من 29 إلى 31 مايو في مراكش، المغرب.

وسيسلط هذا الحدث الكبير الضوء على التحول التكنولوجي الهائل وفرص الاستثمار الناشئة في المنطقة.

ويؤكد حضور Visa في معرض جيتكس أفريقيا كشريك للابتكار المالي، على التزامها الثابت بتعزيز الشمول المالي وتشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد غير النقدي في القارة. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الأفريقية، تهدف Visa إلى استخدام خبرتها في مجال وسائل الدفع الرقمية لتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية للمناطق المعزولة.

وستكشف Visa، خلال معرض جيتكس أفريقيا عن حلولها المتطورة المصممة لمواجهة التحديات التي تواجهها أفريقيا، مما يجسد التزامها بدفع الابتكار داخل منظومة التكنولوجيا المالية. وسيكون المحور الرئيسي لعرض Visa هو مفهوم "المدينة الخالية من النقد" "Cashless Medina"، والذي سيسلط الضوء على التزام Visa بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال و الحرفيين بالأدوات، الموارد والدعم اللازم للمشاركة في الاقتصاد الرقمي المتنامي. وتعد هذه المبادرة جزءًا من مهمة Visa لتعزيز الإدماج المالي والابتكار في أفريقيا. ويقع الجناح في قسم "مستقبل التمويل"، ليقدم تجربة مثيرة وغامرة من شأنها أن تربط بين العناصر الثقافية للحرفيين وتطور و إمكانيات الدفع الرقمي.

بالإضافة إلى عرض ابتكاراتها الخاصة، وفي إطار مبادرة Visa لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا، ستوفر Visa 32 جناحًا في منطقة رواد الأعمال المخصصة للمجموعتين 1 و2 من برنامج Visa لتسريع التكنولوجيا المالية بأفريقيا. وسيكون لكل شركة منصة ذات علامة تجارية مشتركة لعرض منتجاتها وابتكاراتها، مما يمنحها الفرصة للتواصل مع الزوار المحليين والدوليين خلال هذا الحدث. بحيث تسلط هذه المبادرة الضوء على التزام Visa برعاية الجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا المالية وتشجيع التعاون العالمي ضمن منظومة الشركات الناشئة.

وصرحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة Visa في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان قائلة: "بصفتنا شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تلتزم Visa بدفع الابتكار والتحول الرقمي في جميع أنحاء القارة الأفريقية. وإني فخورة ومتحمسة للغاية لمشاركتنا في معرض جيتكس إفريقيا في المغرب، حيث تمنحنا هذه المشاركة فرصة لإظهار التزامنا بتحقيق التحول الرقمي في شمال إفريقيا. ونأمل من خلال مشاركتنا في إلهام وتمكين الجيل القادم من الرواد الرقميين في شمال إفريقيا. سنعرض أحدث حلولنا وتقنياتنا، كما سنوفر منصة لشركائنا لدعم جهودهم في تمكين المستهلكين والشركات في شمال إفريقيا وفي جميع أنحاء القارة."

ويرتقب أن يكون زوار معرض جيتكس أفريقيا أيضًا على موعد مع جلسات تفاعلية بمشاركة عدد من قيادات Visa، من ضمنهم سفياتوسلاف سينيوتا، نائب رئيس الحلول الحكومية لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، ورائد هرجلي، نائب رئيس المشاركة الحكومية لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعد معرض جيتكس أفريقيا 2024 حدثًا مثيرًا، وتدعو Visa الحضور لزيارة جناحها لاستكشاف الابتكارات الرائدة والمشاركة في مناقشات مثيرة ومشاهدة مباشرة لقوة تحول وسائل الدفع الرقمية في تشكيل مستقبل أفريقيا.