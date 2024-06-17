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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نسب الإشغال 55%.. شواطئ الإسكندرية تستقبل زوارها في ثاني أيام عيد الأضحى

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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تستقبل شواطئ الإسكندرية في ثان أيام عيد الأضحى، زوارها من داخل وخارج المحافظة، بنسب إشغال مرتفعة تصل إلى 55% منذ ساعات الصباح الأولى.

طقس الإسكندرية اليوم الاثنين 17 يونيو

ويشهد طقس الإسكندرية، اليوم الاثنين 17 يونيو، انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم 28 درجة، ونسبة رطوبة 66 %، وسرعة رياح 16 كم/ ساعة، ومن المتوقع أن ترتفع مع ساعات الظهيرة.

بدأت شواطئ الإسكندرية منذ الساعات الأولى لثاني أيام عيد الأضحى المبارك فى استقبال محبيها، فقد رفعت شواطئ القطاع الشرقي رايات صفراء، محققة نسب إشغال تعدت 50%، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي رايات حمراء وصفراء، نظرا للمواجهات الواسعة للشواطئ وحققت نسب إشغال تعدت 35%.

وأعلنت إدارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عن تواجد مفتشيها علي الشواطئ والإدارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق مستوي أفضل لشواطئ الإسكندرية.

وحذرت الإدارة من دفع الإكرامية ولو فرض العامل إكرامية لابد من التواصل معهم، عدم إلقاء اكياس الحلويات والعصاير او اي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظاً علي الآداب العامة للطريق، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل أرفض.
 

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