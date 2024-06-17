"الاحتلال الإسرائيلي" يقصف عدة مناطق بجنوب لبنان

قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الاثنين/ سهل مرجعيون ومنطقة هورا جهة كفركلا في جنوب لبنان، وأطراف بلدتي كفرحمام وراشيا الفخار في قضاء حاصبيا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين الأحياء الجنوبية لبلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.