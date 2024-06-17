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الإثنين 17 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الاحتلال الإسرائيلي" يقصف عدة مناطق بجنوب لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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 قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الاثنين/ سهل مرجعيون ومنطقة هورا جهة كفركلا في جنوب لبنان، وأطراف بلدتي كفرحمام وراشيا الفخار في قضاء حاصبيا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخين الأحياء الجنوبية لبلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.

الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان